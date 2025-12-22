Schmadtke vor Hannover-Rückkehr

Jörg Schmadtke steht vor einer Rückkehr zu Hannover 96. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Gesellschafter auf den Funktionär als neuen Spotgeschäftsführer festgelegt und sich mit ihm geeinigt. Lediglich der Aufsichtsrat muss noch sein Go geben.

Schmadtke würde bei den Niedersachsen Marcus Mann beerben, den es aller Voraussicht nach für zwei Millionen Euro Ablöse zu RB Salzburg zieht. Bereits zwischen 2009 und 2013 war Schmadtke bereits für Hannover tätig, damals schaffte es der heutige Zweitligist sogar in den Europapokal.