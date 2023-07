Nach Abschiedsgerüchten: Atubolu verlängert in Freiburg

Bereits im vergangenen Oktober hatte Atubolu in Freiburg verlängert, damals war sein Status innerhalb der Mannschaft aber noch ungeklärt. Nun ist jedoch entschieden, dass der SCF mit dem deutschen U21-Nationalkeeper als Nummer eins in die neue Saison gehen wird. Sein neuer Vertrag spiegelt das wider.

„Noah hat sich Schritt für Schritt an diesen Punkt herangearbeitet, um die nächste Stufe zu nehmen. Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen sind vorhanden. Ein bisschen Glück braucht es jetzt auch“, so Sportdirektor Klemens Hartenbach, „Noah wird jetzt alle Facetten des Geschäfts durchleben – wie andere vor ihm auch. Wir werden da sein, wenn er Unterstützung braucht. Es ist eine große Freude diesen Weg, der in der U14 der Freiburger Fußballschule begonnen hat, weiter mitgestalten zu können.“

„Ich bin Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt. Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen. Ich habe Lust auf mehr“, erklärt Atubolu selbst.

Kurioserweise wurde der gebürtige Freiburger erst kürzlich mit einem Transfer zum RSC Anderlecht in Verbindung gebracht – eine Falschmeldung, wie sich nun zeigt.