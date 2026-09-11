Rani Khedira wird keine Länderspiele mehr für Tunesien bestreiten. „Nach der Weltmeisterschaft ist nun die Zeit gekommen, den Blick nach vorn zu richten. Tunesien verfügt über viele junge und talentierte Spieler, die das Potenzial haben, die Zukunft der Nationalmannschaft erfolgreich zu gestalten. Nach reiflicher Überlegung bin ich deshalb zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Platz für diesen weiteren Entwicklungsprozess zu machen. Ich wünsche mir, dass die Mannschaft die notwendige Ruhe und Kontinuität erhält, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen“, bestätigt der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Bild‘.

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Khedira, der alle DFB-Jugendnationalmannschaften durchlaufen hatte, debütierte Ende März dieses Jahres für die tunesische A-Nationalmannschaft. Bei der WM in Nordamerika kam der Vizekapitän von Union Berlin bei allen Spielen zum Einsatz, musste sich jedoch nach drei Niederlagen mit den Nordafrikanern nach der Gruppenphase aus dem Turnier verabschieden. Dennoch resümiert der 32-Jährige: „Es war mir jedes Mal eine große Ehre, das Trikot der tunesischen Nationalmannschaft zu tragen und Tunesien auf internationaler Bühne vertreten zu dürfen. Auch wenn meine Zeit in der Nationalmannschaft vergleichsweise kurz war, habe ich großen Stolz empfunden.“