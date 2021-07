Der FC Arsenal traut Arthur Okonkwo (19) den nächsten Schritt zu. Wie die Gunners mitteilen, erhält der Nachwuchskeeper einen langfristigen Vertrag und wird künftig fester Bestandteil des Profikaders sein.

✍️ New long-term contract

🔢 New shirt number

🙌 Into our first-team squad



Congratulations, @arthurokonkwo_ 👏