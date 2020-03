Sané-Poker: Gündogans Ratschlag

Ilkay Gündogan hofft, auch in Zukunft mit Leroy Sané in einem Team zu spielen. „Natürlich“ habe er Sané gesagt, er solle bei Manchester City bleiben, beantwortete Gündogan auf Twitter eine entsprechende Frage eines Users.

„Ich würde mich freuen, wenn er für viele Jahre mein Teamkollege bleibt. Wir werden sehen, was passieren wird“, so Gündogan. Ein konkretes Thema ist Sané seit knapp einem Jahr beim FC Bayern. Sein Vertrag in Manchester endet 2021.

Sure 😉 I would be happy if he remains my teammate for many years … we will see what will happen! https://t.co/UZu3Wr7EXn