Drei Optionen für Eriksen

Die Zukunft von Christian Eriksen ist nach seinem erneuten Zusammenbruch völlig offen. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Bild‘ unisono berichten, sollten in dieser Woche klärende Gespräche zwischen dem 34-Jährigen und dem VfL Wolfsburg stattfinden. Zu diesen kam es jedoch nicht, weil sich der Mittelfeldakteur aktuell von den Folgen des Zwischenfalls erholt.

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Zuletzt hieß es, dass sich beide Parteien auf eine Trennung verständigt hatten. Der jüngsten Berichterstattung zufolge wurde allerdings noch keine finale Entscheidung getroffen. Beim dänischen Nationalspieler stehen ein Verbleib, ein Wechsel sowie ein Karriereende im Raum. Wie sich Eriksen letztendlich entscheidet, hängt wohl vor allem vom Heilungsprozess ab.