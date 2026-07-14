10-Millionen-Angebot für Engelhardt

Um die Dienste von Yannik Engelhardt (25) gibt es offenbar ein Wettbieten. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der FC Brügge Engelhardts Arbeitgeber Como 1907 ein Angebot von zehn Millionen Euro unterbreitet. Der stark interessierte SC Freiburg offeriere derzeit acht Millionen Euro.

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Wer den Zuschlag letztendlich erhält, ist noch offen. Mit dem Bundesligisten hat Engelhardt bereits eine Übereinkunft erzielt. Ob sich Como auf das niedrigere Angebot einlässt, ist jedoch unklar. Der Vertrag des Mittelfeldakteurs am Comer See läuft im kommenden Sommer aus.