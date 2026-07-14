Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

10-Millionen-Angebot für Engelhardt

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Yannik Engelhardt gibt Anweisungen @Maxppp

Um die Dienste von Yannik Engelhardt (25) gibt es offenbar ein Wettbieten. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der FC Brügge Engelhardts Arbeitgeber Como 1907 ein Angebot von zehn Millionen Euro unterbreitet. Der stark interessierte SC Freiburg offeriere derzeit acht Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer den Zuschlag letztendlich erhält, ist noch offen. Mit dem Bundesligisten hat Engelhardt bereits eine Übereinkunft erzielt. Ob sich Como auf das niedrigere Angebot einlässt, ist jedoch unklar. Der Vertrag des Mittelfeldakteurs am Comer See läuft im kommenden Sommer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Serie A
Freiburg
Brügge
Como
Yannik Engelhardt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Serie A Serie A
Freiburg Logo SC Freiburg
Brügge Logo FC Brügge
Como Logo Calcio Como
Yannik Engelhardt Yannik Engelhardt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert