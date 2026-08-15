Newcastle United kann wohl einen Haken hinter die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Amar Dedic (23) setzen. Laut Fabrizio Romano sind sich die Magpies mit Benfica Lissabon einig geworden. Benfica erhalte 35 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dedic dürfte somit der erste Zugang für den neuen Newcastle-Coach Matthias Jaissle werden, der vor eineinhalb Wochen beim Premier League-Klub unterschrieben hat. Den Österreicher hatte Jaissle schon bei RB Salzburg trainiert.