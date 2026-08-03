Medien: Van Gaal offen für irre Rückkehr

Wird Louis van Gaal zum vierten Mal Trainer der niederländischen Nationalmannschaft? Wie ‚De Telegraaf‘ unter Berufung auf Quellen aus van Gaals Umfeld berichtet, wäre der Übungsleiter offen für Gespräche mit dem niederländischen Fußballverband, sollte dieser Kontakt zu ihm aufnehmen.

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Nach dem Rücktritt von Ronald Koeman sucht die Niederlande nach einem neuen Nationaltrainer. Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag und Pep Guardiola stehen dem Bericht zufolge nicht zur Verfügung. Der 74-jährige van Gaal, der bereits von 2000 bis 2001, von 2012 bis 2014 sowie von 2021 bis 2022 als Bondscoach tätig war, könnte die Lösung sein.