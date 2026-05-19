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Bundesliga

Plan mit Hummels & Müller: Bayern droht bitterer Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Johannes Mösmang im Benefizspiel gegen Michael Wiesinger @Maxppp

Der FC Bayern könnte in Johannes Mösmang den nächsten wichtigen Mitarbeiter verlieren. Laut ‚Absolut Fussball‘ will der Integrationsbeauftragte im Team Players Management bei der US-amerikanischen Investorengruppe Apollo Sports Capital einsteigen und den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora als CEO leiten. Dieser steht vor der Übernahme der Investoren.

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Dem Portal zufolge will Mösmang den Schritt ins Ausland aber nicht alleine wagen. So will er sich Thomas Müller, Yann Sommer und Mats Hummels als Experten mit ins Boot holen. Das Trio soll etwa bei der Beurteilung von Transfers helfen. Nach Kathleen Krüger könnte in Mösmang der nächste durchaus wichtige Mitarbeiter den Bayern den Rücken kehren. Mösmang war in den vergangenen Jahren auch immer wieder bei Transfers involviert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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