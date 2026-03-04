Bayern nimmt Anlauf bei Eichhorn
Dank einer gestaffelten Ausstiegsklausel ist Kennet Eichhorn im Sommer verfügbar. Beim FC Bayern leitet man erste konkrete Schritte zur Verpflichtung des Mittelfeld-Juwels ein.
Zehn bis zwölf Millionen Euro müssten interessierte Klubs auf den Tisch legen, um Kennet Eichhorn zur kommenden Saison zu verpflichten. Legt man das immense Potenzial des gerade erst 16-jährigen Rechtsfußes zugrunde, geht das schon fast als echtes Schnäppchen durch.
Dieser Konstellation ist man sich beim FC Bayern durchaus bewusst – ungeachtet dessen, ob man Eichhorn als Sofortverstärkung betrachtet oder möglicherweise erst einmal verleihen möchte.
Bayern wird konkret
Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben die Münchner inzwischen konkretes Interesse bei Eichhorns Berateragentur hinterlegt. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass der Rekordmeister auch den Zuschlag bekommt. Schließlich bieten auch andere Klubs wie Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Real Madrid und der FC Barcelona hervorragende Perspektiven.
Aktuell und möglicherweise sogar noch bis Saisonende muss Eichhorn mit einer komplizierten Sprunggelenksverletzung pausieren. Das tut dem Poker um das Ausnahmetalent allerdings keinen Abbruch. Eine ganz schnelle Entscheidung innerhalb der nächsten Wochen wäre dennoch eine Überraschung.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden