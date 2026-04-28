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2. Bundesliga

Wanitzek trifft KSC-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Marvin Wanitzek hebt entschuldigend die Hand @Maxppp

Marvin Wanitzek sieht seine Zukunft weiterhin beim Karlsruher SC. Laut ‚Sky‘ hat der Kapitän des Zweitligisten die Klub-Bosse darüber bereits in Kenntnis gesetzt. Nach dem Bekanntwerden des Sommerabgangs von Cheftrainer Christian Eichner hatte der 32-Jährige seine Zukunft beim KSC zunächst offengelassen.

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Wanitzeks gegenwärtiger Vertrag läuft noch bis 2029. Seit 2017 steht der zentrale Mittelfeldspieler und Topscorer des Teams in Diensten der Badener.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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