Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg zeigen allem Anschein nach Interesse an Tristan Degreef (21). ‚Sky‘ berichtet, dass alle drei deutschen Klubs den Offensivspieler des RSC Anderlecht spannend finden.

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Degreef steht bei seinem Jugendklub nur noch bis 2028 unter Vertrag. Insofern bleiben den Belgiern ohne Verlängerung nicht mehr viele Wechselfenster für einen potenziellen Verkauf. Laut dem Bezahlsender liegt sogar ein Winter-Transfer im Bereich des Möglichen.

Die beiden Bundesligisten könnten Verstärkung für die Offensive jedenfalls gut gebrauchen. Sowohl die Torausbeute von Köln (elf Treffer) als auch die von Gladbach (zwölf Treffer) lässt nach zehn Spieltagen sehr zu wünschen übrig.

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Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern der belgische U21-Nationalspieler, der als trickreicher Rechtsfuß sowohl auf dem Flügel als auch auf der Zehn agieren kann, sofort weiterhelfen könnte. In dieser Saison erzielte Degreef für Anderlecht erst ein Tor in 13 Einsätzen.