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Bundesliga

Spannende Optionen für Bayern-Juwel Yanda

von Lukas Weinstock - Quelle: Estadio Deportivo
Julien Yanda im Bayern-Trikot @Maxppp

Ein möglicher Abgang von Linksverteidiger Julien Yanda immer nimmt konkretere Formen an. Laut ‚Estadio Deportivo‘ beobachten Betis Sevilla, Parma Calcio und die US Sassuolo den Youngster des FC Bayern genau. Der Rekordmeister stünde einem Transfer offen gegenüber, um dem 18-Jährigen zu Spielpraxis auf Profiniveau zu verhelfen.

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Dem Bericht zufolge ist ein Leihgeschäft das wahrscheinlichste Szenario, doch auch ein Modell mit Rückkaufoption sei denkbar. Yanda, der aufgrund seiner Spielweise mit Alphonso Davies (25) verglichen wird, steht in München noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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