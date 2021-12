BVB - FC Bayern: Die Aufstellungen

Nur ein Punkt trennt Borussia Dortmund und den FC Bayern aktuell in der Tabelle – mehr Spitzenspiel geht kaum. Auf Seiten des BVB ist Jude Bellingham rechtzeitig fit geworden und steht so wie Erling Haaland in der Startelf.

Für die Gäste aus München gibt es personell ebenfalls Grund zur Freude. Leon Goretzka hat seine Blessur überstanden und beginnt für die Elf von Julian Nagelsmann. Der 26-Jährige bildet zusammen mit Corentin Tolisso das Mittelfeld-Duo.

Die Aufstellungen

Borussia Dortmund

FC Bayern