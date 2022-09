Neuer Trainerjob für Kohfeldt?

Florian Kohfeldt könnte auf die Trainerbank zurückkehren. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der FC Kopenhagen den 39-Jährigen ins Visier genommen. Der amtierende dänische Meister sucht nach einem Nachfolger für den entlassenen Jess Thorup.

Kopenhagen trennte sich am Dienstag von seinem Cheftrainer, der im November 2020 übernommen hatte. In der Tabelle stehen die Dänen auf dem viertletzten Platz, in der Champions League hat der Gruppengegner von Borussia Dortmund nach zwei Spielen einen Punkt.

Kommt nun Kohfeldt? Im Mai musste der Fußballlehrer nach rund einem halben Jahr seine Sachen beim VfL Wolfsburg packen. Zuvor hatte Kohfeldt seine Trainerlaufbahn bei Werder Bremen gestartet, bei den Grün-Weißen stand er 142 Mal an der Seitenlinie.