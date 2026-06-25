Wolfsburg holt Wunschstürmer Besio an Bord

Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Angreifer Alessio Besio eingetütet. Beim Bundesliga-Absteiger unterschreibt der 22-jährige Mittelstürmer einen bis 2030 datierten Vertrag. Besio kommt von Drittligist SC Verl, für den er in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer und neun Vorlagen in der Liga beisteuerte.

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„Alessio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit großem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern“, so Sportdirektor Pirmin Schwegler. Besio selbst freut sich auf die Herausforderung bei den Wölfen: „Die ersten Eindrücke sind super. Natürlich war Tobias Strobl letztlich mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich für den VfL entschieden habe. Unsere gemeinsame Zeit in Verl war für den Verein, aber auch für uns beide persönlich sehr erfolgreich. Deshalb freue ich mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können.“