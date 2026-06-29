WM-Blamage für Deutschland | DFB-Star kratzt an der Sechs

Nach der ersten Schrecksekunde und Chance durch Paraguay in der zweiten Spielminute, die Manuel Neuer entschärfen konnte, war Deutschland wach und kontrollierte das Spiel. Gegen einen tiefen und massiven Block ließ die DFB-Elf den Ball geduldig zirkulieren, ohne allerdings zu Chancen zu kommen. Die Südamerika hatten keinerlei Interesse am Spiel, gingen nach einer Ecke aber dennoch mit 1:0 in Führung.

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Mit der Führung im Rücken garnierte Paraguay das Betonanrühren aus der ersten Halbzeit mit einer Brise Spielverzögerung. Deutschland blieb geduldig und glich durch Kai Havertz aus. Die Nagelsmann-Elf war bemüht aber im letzten Drittel viel zu harmlos. Die Einwechslungen von Leon Goretzka zur Halbzeit und Jamal Musiala nach etwa einer Stunde sorgten zumindest für etwas Belebung, die Verlängerung konnte aber nicht verhindert werden.

Dass Paraguay auch in der Extrazeit nicht am Spielgeschehen teilnehmen wollte, machte die Auswechslung von Offensivspieler Miguel Almirón für Innenverteidiger Gustavo Velázquez deutlich. Deutschland schaffte es allerdings nicht, die drückende Überlegenheit in hochkarätige Chancen umzumünzen. Im Elfmeterschießen geht die DFB-Elf schließlich baden und verschießt gleich dreimal.

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Torfolge

0:1 Enciso (42.): Deutschland verliert nach einer abgewehrten Ecke komplett die Ordnung und lässt Paraguay auf rechts gewähren. Galarza kann unbedrängt in Richtung Elfmeterpunkt flanken, von wo Enciso unhaltbar einköpft.

1:1 Havertz (54.): Mit der ersten Chance knackt Deutschland den Abwehrriegel. Eine scharfe Wirtz-Flanke aus dem linken Halbfeld verlängert Havertz unhaltbar ins lange Eck.

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Elfmeterschießen

1:1 Havertz verschießt

1:2 Mauricio verwandelt

2:2 Kimmich verwandelt

2:3 Gómez verwandelt

3:3 Musiala verwandelt

3:4 Galarza verwandelt

3:4 Woltemade verschießt

3:4 Sanabria verschießt

4:4 Amiri verwandelt

4:4 Balbuena verschießt

4:4 Tah versagt

4:5 Canale verwandelt

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Goretzka (3) für Nmecha

63‘ Musiala (3,5) für Undav

79‘ Anton für Pavlovic

88‘ Woltemade für Sané

110‘ Thiaw für Rüdiger

110‘ Amiri für Wirtz