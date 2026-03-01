Prestianni-Vorfall: Mourinho rudert zurück

José Mourinho hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel von Benfica Lissabon gegen den FC Gil Vicente erneut über den vermeintlich rassistischen Vorfall zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Júnior (25) vor eineinhalb Wochen geäußert. Während der 63-jährige Star-Coach im Anschluss an das Champions League-Hinspiel gegen Ex-Klub Real Madrid seinen Spieler noch in Schutz nahm, ruderte er nun zurück: „Wenn er tatsächlich schuldig ist, werde ich ihn nie wieder mit denselben Augen sehen. Dann ist die Sache für ihn bei mir aus.“ Ob der zuletzt zweifelhaften Verteidigungshaltung gegenüber seinem Spieler kommt diese Aussage etwas überraschend.

Im Anschluss an die 0:1-Pleite im Bernabeu hatte Mourinho Prestianni noch verteidigt und jegliche Vorwürfe gegen ihn angezweifelt. Diese Einstellung scheint sich zumindest teilweise geändert zu haben. Die UEFA ermittelt zurzeit gegen den 20-Jährigen. Für das Playoff-Rückspiel am vergangenen Mittwoch (1:2) war der U20-Nationalspieler dennoch bereits gesperrt worden.