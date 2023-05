Bayern-Aus: So emotional reagierte Nagelsmann

Berater Volker Struth schildert, wie sein Klient Julian Nagelsmann den Rauswurf bei Bayern München aufgenommen hat. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ erzählt der Agent, wie er in einem Kölner Restaurant erstmals von den Berichten zur bevorstehenden Entlassung erfuhr: „Wir haben im Laufe des Abends immer mehr Nachrichten bekommen und Julian dann kontaktiert – er wusste auch von nichts und fragte uns nach dem Motto: ‚Wollt Ihr mich auf den Arm nehmen?‘“

„Ein, zwei Stunden später“, fährt Struth fort, „wurde die Dichte an Informationen durch die Medien so groß, dass Sascha Breese (Struths Geschäftspartner, Anm. d. Red.) dann Hasan Salihamidzic kontaktiert hat und via WhatsApp fragte: ‚Müssen wir was wissen?‘ Und dann kam der Anruf: ‚Kommt doch morgen ins Büro an die Säbener Straße.‘ Und dann wussten wir, dass da was dran ist.“ Der Rest ist Geschichte: Nagelsmann wurde durch Thomas Tuchel ersetzt und steht aktuell ohne Verein da.

