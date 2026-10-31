Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Chatzialexiou wird Krösche-Nachfolger

Eintracht Frankfurt geht mit Joti Chatzialexiou in die Zukunft. Der neue Sportvorstand kommt vom 1. FC Nürnberg.

von Tom Steinmetzler - Quelle: sge.de
1 min.
Joti Chatzialexiou leitet die Geschicke beim 1. FC Nürnberg @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für Markus Krösche gefunden. Die Adler präsentieren Joti Chatzialexiou als ihren neuen Sportvorstand. Chatzialexiou war zuvor in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg tätig und soll jetzt die Transfergeschicke der Frankfurter leiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Eintracht nutzt eine eigens für Frankfürt gültige Ausstiegsklausel im Vertag von Chatzialexiou und überweist unter 500.000 Euro an die Nürnberger. Bei den Adlern soll der neue Sportvorstand rund eine Million Euro verdienen. Sein Vertrag in Frankfurt beginnt ab dem 1. Februar und läuft bis 2030.

Der FCN teilt in seiner Mitteilung mit, dass der Sportvorstand „voraussichtlich“ erst ab Februar nach Frankfurt wechseln werde. Der ‚kicker‘ berichtet, dass auch eine frühzeitige Trennung möglich sein könnte. Davon ist in der Mitteilung der Mittelfranken aber nichts zu lesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Nürnberg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert