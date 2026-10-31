Chatzialexiou wird Krösche-Nachfolger

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für Markus Krösche gefunden. Die Adler präsentieren Joti Chatzialexiou als ihren neuen Sportvorstand. Chatzialexiou war zuvor in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg tätig und soll jetzt die Transfergeschicke der Frankfurter leiten.

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Joti Chatzialexiou wird ab dem 1. Februar 2027 neuer Sportvorstand 🤝



Der 50-jährige Frankfurter wechselt vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht Frankfurt Fußball AG und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.



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#SGE https://t.co/x72zoce03E — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 31, 2026

Die Eintracht nutzt eine eigens für Frankfürt gültige Ausstiegsklausel im Vertag von Chatzialexiou und überweist unter 500.000 Euro an die Nürnberger. Bei den Adlern soll der neue Sportvorstand rund eine Million Euro verdienen. Sein Vertrag in Frankfurt beginnt ab dem 1. Februar und läuft bis 2030.

Der FCN teilt in seiner Mitteilung mit, dass der Sportvorstand „voraussichtlich“ erst ab Februar nach Frankfurt wechseln werde. Der ‚kicker‘ berichtet, dass auch eine frühzeitige Trennung möglich sein könnte. Davon ist in der Mitteilung der Mittelfranken aber nichts zu lesen.