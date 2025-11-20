Menü Suche
Mit Kaufoption: Erstes Angebot für ter Stegen

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
Marc-André ter Stegen im DFB-Training @Maxppp

In wenigen Wochen könnte Marc-André ter Stegen den FC Barcelona verlassen – und eventuell nie mehr zurückkehren. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat Besiktas jetzt das erste Angebot vorgelegt. Der Klub aus Istanbul würde den 33-Jährigen gerne ein halbes Jahr ausleihen. Auch eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro soll Teil des Deals werden.

Ter Stegen muss sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nach einem neuen Klub umschauen, um in der Rückserie Spielpraxis zu sammeln. Beim FC Barcelona hat Joan García (24), der aktuell genau wie ter Stegen verletzt ist, die Nase vorn. Der Vertrag von ter Stegen läuft bei den Katalanen noch bis 2028.

