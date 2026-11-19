Der 74-fache türkische Nationalspieler Kaan Ayhan (32) hat das Interesse des VfL Wolfsburg geweckt. Wie der Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, verfolgen die Wölfe die Situation um den Defensivallrounder von Galatasaray genau.

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Ayhan ist offen für einen Abschied im Winter, bei Gala wurde er nicht einmal für den Champions League-Kader gemeldet. In Deutschland spielte der gebürtige Gelsenkirchener für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf, ehe er 2023 nach der Zwischenstation US Sassuolo in Istanbul landete und mit Gala in Serie türkischer Meister wurde.