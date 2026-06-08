Fast fix: Salzburg wildert in Mainz

Nikolas Veratschnig (23) kehrt wohl in seine österreichische Heimat zurück. Laut der ‚Kronen Zeitung‘ steht der Außenbahnspieler des FSV Mainz 05 ganz dicht vor einem Wechsel zu RB Salzburg. Wie hoch die Ablöse zwei Jahre vor Vertragsende ausfällt, wird nicht überliefert.

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Veratschnig war vor zwei Jahren für 800.000 Euro vom Wolfsberger AC zu den Rheinhessen gewechselt. Für die Mainzer sammelte er seitdem 45 Einsätze, weitere werden voraussichtlich aber nicht hinzukommen.