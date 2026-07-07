Die Suche nach einer neuen Nummer eins ist bei Hannover 96 wohl beendet. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll Pascal Loretz künftig zwischen den Pfosten des Zweitligisten stehen. Der 23-jährige Torhüter komme ein Jahr vor Vertragsende für 1,1 Millionen Euro vom FC Luzern, weitere 300.000 können einsatzabhängig folgen.

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Loretz stammt aus der Jugend des Schweizer Erstligisten, für die Profis bestritt er 134 Spiele. Sechsmal lief Loretz für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz auf, stand auch schon bei einigen Partien der A-Auswahl im Kader. Hannovers erste Wahl ist Loretz nicht, Matheo Raab (27) vermochten die 96er aber nicht von Union Berlin loszueisen.