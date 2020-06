Hollerbach verlässt Mouscron

Bernd Hollerbach und Royal Excelsior Mouscron gehen nach nur einer Saison wieder getrennte Wege. Wie der belgische Erstligist bekanntgibt, haben sich beide Parteien auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt. Der ehemalige HSV-Coach erreichte mit Mouscron in der abgebrochenen Jupiler League den zehnten Tabellenplatz.

In der offiziellen Mitteilung heißt es: „Im Rahmen des Übergangsbudgets, das dem CBAS vorgelegt wurde, musste die Leitung von Mouscron die Ausgaben, insbesondere für den Trainer und seine Mitarbeiter, drastisch reduzieren. Sie waren daher nicht mehr in der Lage, Bernd Hollerbach die gleichen Bedingungen zu bieten. Die Klubleitung dankt Bernd Hollerbach für die hervorragende Arbeit in Mouscron und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.“