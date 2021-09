Köln: Keine Klausel bei Baumgart

Steffen Baumgart (49) besitzt in seinem Vertrag beim 1. FC Köln keine Ausstiegsklausel. Das bestätigt der Trainer der ‚Bild‘. Grund: „Nennen Sie mir doch in Deutschland mal Vereine, die größer sind als der 1. FC Köln. Da gibt es ja nur drei.“ Mehr Mitglieder haben tatsächlich lediglich der FC Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04.

Baumgart war im Sommer vom SC Paderborn in die Domstadt gekommen und machte aus dem Abstiegskandidaten in Windeseile ein Team, das nicht nur bereits acht Punkte in fünf Spielen sammelte, sondern sein Publikum mit seiner offensiven Gangart mitreißt. So auch beim gestrigen 1:1 gegen RB Leipzig. Baumgarts Vertrag beim FC ist bis 2023 datiert.