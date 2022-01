Itten zurück nach Glasgow

Cedric Itten ist nicht länger Spieler der SpVgg Greuther Fürth. Wie die Franken offiziell bekanntgeben, geht es für den im Sommer geholten Leihstürmer zurück zu Hauptarbeitgeber Glasgow Rangers. Die Rückholaktion hatte sich im Verlauf des heutigen Mittwochs bereits abgezeichnet.

„Wir bedanken uns bei Cedric für seinen Einsatz, er hat sich hier immer sehr gut verhalten und war sehr gut in die Mannschaft integriert“, findet Fürths Sportchef Rachid Azzouzi versöhnliche Worte, „wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und drücken ihm die Daumen, dass er im Winter auch bei der WM dabei sein wird.“

Möglich macht die Rückkehr nach Glasgow eine Option in Ittens Leihvertrag. Der 25-Jährige kommt in seinen 16 Einsätzen für den Bundesliga-Aufsteiger auf zwei Tore und musste in den vergangenen Wochen vermehrt auf der Bank Platz nehmen.

#RangersFC can today announce that Cedric Itten has been recalled to the club from German Bundesliga club Greuther Furth.