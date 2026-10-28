Im Anschluss an die Saison darf Felix Nmecha (26) für festgeschriebene 80 Millionen Euro seinen Klub Borussia Dortmund verlassen. Im Jahr darauf fällt die Ausstiegsklausel auf 70 Millionen. Doch wie teuer wäre der deutsche Nationalspieler bei einem möglichen Transfer in diesem Winter?

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Die Antwort liefert ‚Teamtalk‘: Laut dem englischen Portal hat der BVB seinen vielseitigen Mittelfeldmann mit einem Januar-Preisschild von 100 Millionen Euro versehen.

Diese Summe habe potenzielle Käufer bereits abgeschreckt. Ohnehin steht ein Winter-Transfer nicht so richtig zur Debatte, grundsätzlich haben aber viele Klubs Nmecha auf dem Zettel.

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Die Interessenten für Nmecha

Zuletzt führten die konkretesten Spuren zum FC Liverpool und Manchester United. Im vergangenen Sommer bissen sich Newcastle United, der FC Chelsea und die AS Rom bei Nmecha die Zähne aus. Damals standen nach starken Partien bei der WM sogar noch 120 Millionen für Nmecha im Raum.