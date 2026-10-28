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Bundesliga

BVB: Das Winter-Preisschild für Nmecha

Für 30 Millionen Euro verpflichtete Borussia Dortmund im Sommer 2023 Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg. Mittlerweile scheint klar, dass der DFB-Kicker eines Tages mit großem Gewinn weiterverkauft wird.

von Lukas Hörster - Quelle: Teamtalk
1 min.
Felix Nmecha freut sich im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Im Anschluss an die Saison darf Felix Nmecha (26) für festgeschriebene 80 Millionen Euro seinen Klub Borussia Dortmund verlassen. Im Jahr darauf fällt die Ausstiegsklausel auf 70 Millionen. Doch wie teuer wäre der deutsche Nationalspieler bei einem möglichen Transfer in diesem Winter?

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Die Antwort liefert ‚Teamtalk‘: Laut dem englischen Portal hat der BVB seinen vielseitigen Mittelfeldmann mit einem Januar-Preisschild von 100 Millionen Euro versehen.

Diese Summe habe potenzielle Käufer bereits abgeschreckt. Ohnehin steht ein Winter-Transfer nicht so richtig zur Debatte, grundsätzlich haben aber viele Klubs Nmecha auf dem Zettel.

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Die Interessenten für Nmecha

Zuletzt führten die konkretesten Spuren zum FC Liverpool und Manchester United. Im vergangenen Sommer bissen sich Newcastle United, der FC Chelsea und die AS Rom bei Nmecha die Zähne aus. Damals standen nach starken Partien bei der WM sogar noch 120 Millionen für Nmecha im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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