Frische Transfer-Fährte bei Baku

Für Ridle Baku könnte sich in diesem Sommer eine Tür in die Premier League öffnen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Everton mit einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers von RB Leipzig. Der 28-Jährige zählt zu den Alternativen für die rechte Abwehrseite, Priorität genießt bei den Toffees allerdings weiterhin Alistair Johnston (27) von Celtic Glasgow.

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Baku geht bei den Sachsen in sein letztes Vertragsjahr. Sein bis 2027 datierter Vertrag enthält allerdings eine Klausel, die den Kontrakt bei 30 bis 35 Pflichtspieleinsätzen automatisch bis 2028 verlängert. Ob diese greift, dürfte allerdings auch von den Einsatzchancen des 28-Jährigen abhängen.

Im Januar 2025 war Baku vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte der Rechtsfuß 35 Pflichtspiele für RB, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Trotz seiner starken Saisonleistungen verpasste der gebürtige Mainzer den Sprung in den WM-Kader. Unter Neu-Trainer Martín Demichelis dürfte sich Baku mit Benjamin Henrichs (28) um den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite duellieren.