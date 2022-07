Bestätigt: Ronaldo nicht mit auf United-Tour

Die Abschiedsgerüchte um Cristiano Ronaldo erhalten neue Nahrung. Wie Manchester United offiziell mitteilt, bleibt der 37-Jährige der anstehenden Thailand-Tour der Red Devils fern. Als Grund gibt United die Klärung familiärer Angelegenheiten an.

Verbrieft ist allerdings auch: Ronaldo will den Verein verlassen, weil der englische Rekordmeister nur an der Europa League teilnimmt. Gespräche laufen mit dem FC Barcelona und dem FC Chelsea. Der FC Bayern, dem CR7 ebenfalls angeboten wurde, hat abgewunken.

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... 💪🔴#MUFC