BVB: Der Plan mit Duranville

Julien Duranville (16) könnte bei Borussia Dortmund bald sein Trainingsdebüt feiern. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge soll der Flügelspieler Anfang der kommenden Woche in das Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben einsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund eines Muskelteilabrisses konnte der Winter-Neuzugang des BVB bislang noch keine Trainingseinheit mit der restlichen Mannschaft absolvieren. Das Pflichtspieldebüt des belgischen U19-Nationalspielers könnte laut der Tageszeitung jedoch noch „mindestens zwei Wochen“ auf sich warten lassen.

Lese-Tipp

Medien: Kamada schon einig mit Dortmund

Als Soforthilfe war der Rechtsfuß allerdings ohnehin nicht eingeplant. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte bei dessen Verpflichtung angekündigt, ihn „Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen“. Duranville ist in der vergangenen Transferperiode vom RSC Anderlecht in das Ruhrgebiet gewechselt. Laut der belgischen Zeitung ‚Le Soir‘ hat sich Dortmund die Dienste des Nachwuchstalents mindestens 12,5 Millionen Euro kosten lassen.