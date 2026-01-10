Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Besiktas lockt Tavares

von Daniel del Federico - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Nuno Tavares @Maxppp

Besiktas möchte Nuno Tavares in diesem Winter unbedingt verpflichten. Wie Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, haben die schwarzen Adler dem 25-Jährigen ein lukratives Angebot unterbreitet, um den Portugiesen von einem Wechsel an den Bosporus zu überzeugen. Sein aktueller Klub Lazio Rom zeigt sich jedoch wenig gesprächsbereit und möchte den Linksverteidiger nicht abgeben. Die Verhandlungen zwischen den Parteien halten dennoch an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tavares war im Sommer 2024 zu Lazio gewechselt und bestritt seitdem 40 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Seinen Stammplatz, den er zu Beginn der Saison innehatte, verlor er zuletzt an Luca Pellegrini (26). In den vergangenen fünf Partien saß der Linksfuß über die volle Distanz auf der Bank. Sein Vertrag bei den Biancocelesti läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Serie A
Beşiktaş
Lazio
Nuno Tavares

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Lazio Logo Lazio Rom
Nuno Tavares Nuno Tavares
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert