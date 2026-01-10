Besiktas lockt Tavares

Besiktas möchte Nuno Tavares in diesem Winter unbedingt verpflichten. Wie Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, haben die schwarzen Adler dem 25-Jährigen ein lukratives Angebot unterbreitet, um den Portugiesen von einem Wechsel an den Bosporus zu überzeugen. Sein aktueller Klub Lazio Rom zeigt sich jedoch wenig gesprächsbereit und möchte den Linksverteidiger nicht abgeben. Die Verhandlungen zwischen den Parteien halten dennoch an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tavares war im Sommer 2024 zu Lazio gewechselt und bestritt seitdem 40 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Seinen Stammplatz, den er zu Beginn der Saison innehatte, verlor er zuletzt an Luca Pellegrini (26). In den vergangenen fünf Partien saß der Linksfuß über die volle Distanz auf der Bank. Sein Vertrag bei den Biancocelesti läuft noch bis 2029.