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Bayern kassiert ab: Irankunda vor 20-Millionen-Wechsel

von David Hamza - Quelle: A Bola
Nestory Irankunda applaudiert @Maxppp

Nestory Irankunda zieht es nach Portugal. Laut ‚A Bola‘ stellt Sporting Lissabon dem FC Watford eine Ablöse von 15 Millionen Euro in Aussicht, während der englische Zweitligist auf 20 Millionen hoffe – eine Einigung rücke näher. Irankunda winkt ein Fünfjahresvertrag.

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Der 20-jährige Offensivspieler war erst vor einem Jahr für drei Millionen vom FC Bayern zu Watford gewechselt – die Münchner sollen sich damals eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel gesichert haben, könnten also bis zu zehn Millionen einstreichen. Nach 42 Einsätzen (vier Tore, fünf Assists) und einem WM-Tor für Australien steht für Irankunda nun wohl der nächste Transfer an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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