Mbappé-Poker: Gegenseitige Schuldzuweisungen

Paris St. Germain wirft Real Madrid beim Thema Kylian Mbappé vor, dass die Spanier nicht sauber arbeiten. Das berichtet die ‚Marca‘ und dehnt den Konflikt zwischen den Madrilenen sowie dem Verein aus der französischen Landeshaupt aus. Real-Präsident Florentino Pérez vermutet, dass PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi hinter den Kulissen agieren könnte.

Al-Khelaïfi ist neben seinen Aufgaben in Paris gleichzeitig der Chef der Europäischen Klubvereinigung und hat dadurch eine gewisse Machtposition innerhalb der Instanzen der UEFA. Die Nähe des Funktionärs aus Katar zu Aleksander Čeferin ist daher nicht von der Hand zu weisen. In Madrid fürchten die Verantwortlichen, dass Al-Khelaïfi bei einer Eskalation des Streits Čeferin zu Sanktionen gegenüber Real bewegen würde.

Der Vertrag von Mbappé beim Scheichklub läuft am Saisonende aus, seit langer Zeit geben die Königlichen den 23-Jährige deswegen als Transferziel Nummer eins aus. Eine besondere Brisanz birgt der Fall in Hinblick auf das anstehende Achtelfinale in der Champions League. Dort stehen sich ausgerechnet Real Madrid und Paris St. Germain im prestigeträchtigen Duell direkt gegenüber.

Mbappé meldet sich zu Wort

Bezüglich eines Winterwechsels hat sich Mbappé selbst in Stellung gebracht. „Nein, ich werde nicht im Januar zu Real Madrid wechseln“, stellt er gegenüber ‚CNN‘ unmissverständlich klar und ergänzt: „Ich bin bei PSG, ich bin sehr glücklich und werde hier die Saison zu 100 Prozent beenden.“