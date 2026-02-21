Klausel greift: Schalke-Stammkraft vor Verlängerung

Der auslaufende Vertrag von Ron Schallenberg beim FC Schalke 04 wird sich aller Voraussicht nach zeitnah automatisch um ein Jahr bis 2027 ausdehnen. Informationen der ‚WAZ‘ zufolge greift die Verlängerungsoption im Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers mit dem nächsten Einsatz. Dies könnte bereits beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am heutigen Samstagabend (20:30 Uhr) der Fall sein.

Im Sommer 2023 war Schallenberg für rund zwei Millionen Euro vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen gewechselt. Insbesondere zu Beginn war der 27-Jährige bei den Königsblauen nicht unumstritten. In dieser Spielzeit ist der Sechser unter Coach Miron Muslic aber gesetzt und stand bislang in 21 der 22 Zweitligapartien in der Startelf.