Spannende Bundesliga-Verstärkung für Schalke
Zur kommenden Saison geht Schalke 04 wieder in der Bundesliga an den Start. Da die Kassen nach wie vor leer sind, werden von Sportvorstand Frank Baumann kreative Ideen erwartet. Der Blick fällt dabei auf die alte Liebe.
Nach sieben Jahren am Osterdeich endet für Leonardo Bittencourt das Kapitel SV Werder Bremen. Bei Schalke 04 könnte der erfahrene Bundesliga-Mittelfeldspieler ein neues aufschlagen.
Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigt sich der Bundesliga-Aufsteiger mit dem Deutsch-Brasilianer. Konkurrenz kommt von Union Berlin, das Bittencourt in Person des Ex-Schalkers Horst Heldt seit geraumer Zeit schöne Augen machen soll. Darüber hinaus sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien Interesse signalisieren.
Mit der Erfahrung aus 303 Bundesliga-Einsätzen wäre der 32-Jährige wie gemacht für die Königsblauen, die den Kader erstligatauglich umbauen müssen. Auch verletzungsbedingt kam Bittencourt bei Werder in dieser Saison nicht mehr richtig zum Zug.
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