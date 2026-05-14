Spannende Bundesliga-Verstärkung für Schalke

Nach sieben Jahren am Osterdeich endet für Leonardo Bittencourt das Kapitel SV Werder Bremen. Bei Schalke 04 könnte der erfahrene Bundesliga-Mittelfeldspieler ein neues aufschlagen.

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Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigt sich der Bundesliga-Aufsteiger mit dem Deutsch-Brasilianer. Konkurrenz kommt von Union Berlin, das Bittencourt in Person des Ex-Schalkers Horst Heldt seit geraumer Zeit schöne Augen machen soll. Darüber hinaus sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien Interesse signalisieren.

Mit der Erfahrung aus 303 Bundesliga-Einsätzen wäre der 32-Jährige wie gemacht für die Königsblauen, die den Kader erstligatauglich umbauen müssen. Auch verletzungsbedingt kam Bittencourt bei Werder in dieser Saison nicht mehr richtig zum Zug.