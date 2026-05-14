Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Spannende Bundesliga-Verstärkung für Schalke

Zur kommenden Saison geht Schalke 04 wieder in der Bundesliga an den Start. Da die Kassen nach wie vor leer sind, werden von Sportvorstand Frank Baumann kreative Ideen erwartet. Der Blick fällt dabei auf die alte Liebe.

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Schalke-Manager Frank Baumann @Maxppp

Nach sieben Jahren am Osterdeich endet für Leonardo Bittencourt das Kapitel SV Werder Bremen. Bei Schalke 04 könnte der erfahrene Bundesliga-Mittelfeldspieler ein neues aufschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigt sich der Bundesliga-Aufsteiger mit dem Deutsch-Brasilianer. Konkurrenz kommt von Union Berlin, das Bittencourt in Person des Ex-Schalkers Horst Heldt seit geraumer Zeit schöne Augen machen soll. Darüber hinaus sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien Interesse signalisieren.

Mit der Erfahrung aus 303 Bundesliga-Einsätzen wäre der 32-Jährige wie gemacht für die Königsblauen, die den Kader erstligatauglich umbauen müssen. Auch verletzungsbedingt kam Bittencourt bei Werder in dieser Saison nicht mehr richtig zum Zug.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Schalke 04
Leonardo Bittencourt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Leonardo Bittencourt Leonardo Bittencourt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert