BVB: Süle kehrt zurück

Borussia Dortmund kann wieder auf Niklas Süle (30) zurückgreifen. „Alle sind gesund. Niki Süle war heute wieder zurück im Mannschaftstraining – wir können aus dem Vollen schöpfen“, freute sich Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Sonntag (17:30 Uhr).

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen unter der Woche ist für den BVB gegen die formstarke TSG Wiedergutmachung angesagt. „Wir waren sehr enttäuscht nach dem Pokal-Aus. Wir müssen die Enttäuschung ausradieren, es steht eine wichtige Partie an. Wir haben unser besseres Spiel gegen Leverkusen verloren – so ist der Sport. Jetzt müssen wir wieder aufstehen“, so Kovac.