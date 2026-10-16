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Bundesliga

Nächster Rückschlag für Terrier

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Martin Terrier für Bayer 04 Leverkusen am Ball @Maxppp

Martin Terrier (29) droht die nächste Zwangspause. „Für Sonntag ist es meiner Meinung nach klar, dass er ausfällt“, sagte Trainer Carles Martínez auf der heutigen Pressekonferenz über den Franzosen, der sich beim gestrigen 4:0-Sieg von Bayer Leverkusen am Oberschenkel verletzt hatte. Die für den heutigen Freitag angesetzte MRT-Untersuchung werde Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen.

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Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass Terrier ohne Sehnenbeteiligung mindestens zwei Wochen fehlen wird. Sollte diese aber betroffen sein, dürfte die Pause deutlich länger ausfallen. Erste Untersuchungen am Donnerstagabend gaben dem Bericht zufolge Anlass zur Sorge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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