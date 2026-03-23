BVB verkündet bittere Nmecha-Verletzung

Felix Nmecha (25) muss fürs Erste kürzertreten. Offiziellen Angaben von Borussia Dortmund zufolge hat sich der Mittelfeldakteur beim jüngsten 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen.

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Nmecha wird dem BVB in der Folge die kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss der 1,90 Meter große Rechtsfuß die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) absagen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte nach Angelo Stiller (24) also zeitnah einen weiteren Mittelfeldspieler nachnominieren. Der VfB-Star rückt für den angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (24/FC Bayern) ins DFB-Team.