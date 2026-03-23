Bundesliga
BVB verkündet bittere Nmecha-Verletzung
Felix Nmecha ist bei Borussia Dortmund in der aktuellen Saison zum Leistungsträger gereift. Jetzt muss der Mittelfeldakteur eine längere Zwangspause einlegen.
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@Maxppp
Felix Nmecha (25) muss fürs Erste kürzertreten. Offiziellen Angaben von Borussia Dortmund zufolge hat sich der Mittelfeldakteur beim jüngsten 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen.
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Nmecha wird dem BVB in der Folge die kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss der 1,90 Meter große Rechtsfuß die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) absagen.
Borussia Dortmund @BVB – 10:17
Felix Nmecha hat sich im Spiel gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Wir wünschen Dir eine schnelle Genesung, Felix! 🙏Bei X ansehen
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Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte nach Angelo Stiller (24) also zeitnah einen weiteren Mittelfeldspieler nachnominieren. Der VfB-Star rückt für den angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (24/FC Bayern) ins DFB-Team.
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