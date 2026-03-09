Kane wackelt: Bayern mit sieben Änderungen?

Der FC Bayern greift am morgigen Dienstag (21 Uhr) wieder ins Champions League-Geschehen ein. Bei BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo erwartet den Rekordmeister eine hitzige Atmosphäre, wie auch Trainer Vincent Kompany weiß: „Der BVB hat in Dortmund dominiert – und in Bergamo hat sich das Spiel komplett verändert. Das ist aufgrund des Stadions, des Teams und der Fans passiert. Das war ein Faktor – aber ich kann garantieren, dass auch die Allianz Arena an Europapokalabenden sehr laut werden kann.“

Die personelle Situation hat sich im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag entspannt. Zwar fällt Manuel Neuer aufgrund eines erneuten Muskelfaserrisses aus, der Routinier wird jedoch wie gewohnt vom designierten Nachfolger Jonas Urbig vertreten.

Mit Toptorjäger Harry Kane und Alphonso Davies darf sich Kompany auf zwei wichtige Rückkehrer freuen. Ob es bei Kane nach überstandener Wadenverletzung direkt für die Startelf reicht, entscheidet sich jedoch erst am Dienstagmorgen. „Harry hat ein gutes Training gezeigt, aber wir wollen noch abwarten bis morgen früh, wie er die Einheit überstanden hat. Wichtig ist für uns, dass er dabei ist und eine Rolle spielen kann morgen“, so Kompany.

Gnabry für Musiala

Der Rest stellt sich so gut wie von alleine auf. Jonathan Tah und Dayot Upamecano sind im Abwehrzentrum, Josip Stanisic und Konrad Laimer auf den Außenverteidiger-Positionen gesetzt. Im Mittelfeld wird Aleksandar Pavlovic an der Seite von Joshua Kimmich auflaufen, Luis Díaz und Michael Olise bilden wie gewohnt die Flügelzange.

Einzig die Besetzung im offensiven Mittelfeld steht noch zur Disposition. Dort dürfte Serge Gnabry, der in der Bundesliga gegen Gladbach geschont wurde, den Vorzug vor Jamal Musiala und Lennart Karl erhalten.

So könnten die Bayern spielen