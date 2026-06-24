Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalke findet Hamache-Abnehmer

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Ilyes Hamache im Einsatz für Amiens @Maxppp

Ilyes Hamache (23) verlässt Schalke 04 und setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt sich der Flügelspieler dem Eredivisie-Aufsteiger SC Cambuur Leeuwarden an. Lediglich Details seien noch zu klären, die Ablöse wird in den „niedrigen sechsstelligen Bereich“ verordnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Dienstag berichtete die ‚WAZ‘, dass Hamache nach seiner Leihe zum SC Amiens keine Zukunft in Gelsenkirchen hat und verkauft werden soll. 2024 hatte der damalige Kaderplaner Ben Manga das vermeintliche Toptalent beim FC Valenciennes ausfindig gemacht und bis 2028 unter Vertrag genommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Bundesliga
Schalke 04
Cambuur
Ilyès Hamache

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Cambuur Logo SC Cambuur
Ilyès Hamache Ilyès Hamache
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert