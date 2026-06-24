Ilyes Hamache (23) verlässt Schalke 04 und setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt sich der Flügelspieler dem Eredivisie-Aufsteiger SC Cambuur Leeuwarden an. Lediglich Details seien noch zu klären, die Ablöse wird in den „niedrigen sechsstelligen Bereich“ verordnet.

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Am gestrigen Dienstag berichtete die ‚WAZ‘, dass Hamache nach seiner Leihe zum SC Amiens keine Zukunft in Gelsenkirchen hat und verkauft werden soll. 2024 hatte der damalige Kaderplaner Ben Manga das vermeintliche Toptalent beim FC Valenciennes ausfindig gemacht und bis 2028 unter Vertrag genommen.