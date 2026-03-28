Bayern zeigt Nübel die kalte Schulter

Seine mittlerweile dritte Leihsaison bestreitet Alexander Nübel (29) für den VfB Stuttgart. Wie es im Sommer weitergeht, ist offen. Das Gesamtpaket aus Gehalt und Ablöse ist den Schwaben zu teuer, nach aktuellem Stand soll der nach Paderborn verliehene Dennis Seimen (20) die neue Nummer eins werden.

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Für Nübel geht es also erstmal zurück zum FC Bayern, wo er bis 2030 unter Vertrag steht. Ein Verbleib ist aber selbst dann unwahrscheinlich, wenn Manuel Neuer (40) seine Karriere beendet. Jonas Urbig (22) soll in dem Fall als Stammtorwart aufgebaut werden.

Zwei Jahre kein Kontakt

Mit Nübel plant man an der Säbener Straße eigentlich nicht mehr. Dazu passt: Laut der ‚Abendzeitung‘ gab es mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seit Nübels Verlängerung im April 2024 keinen Austausch mehr, geschweige denn Gespräche über die Zukunft.

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Lediglich Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner soll sich von Zeit zu Zeit bei Nübel gemeldet haben. Der zweimalige Nationalspieler liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel in die englische Premier League.