Perisic trifft Kroatien-Entscheidung

Ivan Perisic wird seine Länderspielkarriere weiter fortsetzen. Das erklärte der 37-Jährige im Anschluss an das Aus mit der kroatischen Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2): „Ich werde so lange weitermachen, wie ich gesund bin und auf dem Platz etwas bewirken kann. Ich werde alles tun, um in Topform zu bleiben.“

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Nach dem Ausscheiden wurde erwartet, dass es bei den Kroaten zu einer Rücktrittswelle der alten Garde kommt. Diese ist bisher ausgeblieben, scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein. So äußerte Luka Modric (40) gegenüber ‚Sportske Novesti‘: „Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ihr werdet es bald erfahren.“ Nationalcoach Zlatko Dalic – seit 2017 im Amt – ließ seine Zukunft ebenfalls offen: „Dazu möchte ich mich nicht äußern, wir werden später darüber sprechen.“