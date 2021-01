PSG-Gerüchte um Lloris

Hugo Lloris ist angeblich ein Kandidat bei Paris St. Germain. Wie die ‚Sun‘ berichtet, blickt sich Tottenham Hotspur aus Angst vor einem Abschied des langjährigen Keepers schon nach Alternativen um. Das englische Boulevardblatt nennt Sam Johnstone (27) von West Bromwich Albion und Dean Henderson (23) von Manchester United.

An die Spurs ist Lloris noch bis 2022 vertraglich gebunden. Im kommenden Sommer könnte man also letztmalig eine angemessene Ablöse für den 34-jährigen Weltmeister einstreichen. Bei PSG wiederum ist Keylor Navas (34) gesetzt. Bedarf besteht auf der Torhüter-Position also eigentlich nicht – zumal Lloris alles andere als eine Lösung mit Perspektive wäre.