Leipzig - Wolfsburg: So könnt ihr das DFB-Pokal-Spiel live sehen

Der VfL Wolfsburg präsentiert sich zurzeit in überragender Form. Wettbewerbsübergreifend seit zehn Spielen haben die Wölfe nicht mehr verloren. Aber auch RB Leipzig braucht sich nicht zu verstecken. Nur eine Niederlage aus den vergangenen sieben Pflichtspielen ist ebenfalls ein starker Wert. Wolfsburg schlug am Wochenende Hertha BSC mit 2:0, Leipzig setzte sich dank einer Aufholjagd letztendlich noch mit 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach durch.

Leipzig gegen Wolfsburg live im TV

Das Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg findet am Mittwoch, den 3. März statt. Der Anstoß in der Red-Bull-Arena erfolgt planmäßig um 20:45 Uhr. Die ARD übertragt das Topspiel für alle frei empfänglich. Auch der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über die ARD-Mediathek sowie über Sky Go streamen.

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Bullen und den Wölfen weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.