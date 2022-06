Galatasaray entlässt Torrent

Galatasaray und Domènec Torrent werden nicht gemeinsam in die neue Saison starten. Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, verkündete der Istanbuler Traditionsklub am frühen Abend offiziell. Der 59-jährige Übungsleiter wurde von seinen Aufgaben entbunden. Auch seine Assistenten müssen die Koffer packen.

Wer die Mannschaft von Gala in der bevorstehenden Spielzeit betreut, steht noch nicht fest. Zuletzt Marco Rose, Okan Buruk, Marcelo Gallardo, Roberto De Zerbi und Igor Tudor als mögliche Kandidaten genannt.