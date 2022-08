Chelsea plant Transferrekord | „Alle gegen Madrid“

120 Millionen für Leão?

Der FC Chelsea macht seit der Übernahme rund um das Konsortium von Todd Boehly ordentlich Alarm auf dem Transfermarkt. Um den Kader wieder auf Vordermann zu bringen, will man seinen eigenen Transferrekord brechen. „Druck bei 120“ titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ im Bezug auf die Personalie Rafael Leão vom AC Mailand. Die Blues sind also bereit, stolze 120 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um den portugiesischen Angreifer aus der Modestadt loszueisen. Die Rossoneri sind indes an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem 23-Jährigen interessiert. Es bleibt abzuwarten, wie viel Geld nötig ist, um Milan eventuell doch noch umzustimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG gibt nicht auf

Trotz zahlreicher Wechselgerüchte ist Milan Skriniar immer noch Spieler von Inter Mailand. Das liegt vor allem an der hohen Ablöse, die die Inter-Führungsriege bei einen Transfer kassieren möchte. Zuletzt schob der italienische Klub sogar einem Wechsel den Riegel vor. Paris St. Germain, der Hauptinteressent für den Slowaken, scheint dies jedoch nicht abzuschrecken, ein finales Angebot bei den Mailändern einzureichen, wie die ‚L‘Équipe‘ weiß. Demnach ist der französische Spitzenklub bereit, ganze 60 Millionen Euro plus einen weiteren Spieler auf den Tisch zu legen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Inter doch noch einmal locken lässt. Unter Verkaufszwang ist man in jedem Fall, wenn man noch Geld generieren möchte. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im kommenden Jahr aus.

„Die Party beginnt“

Europa ist außer Rand und Band, am heutigen Donnerstag steht um 18 Uhr die Champions League-Auslosung in Istanbul an. Die ‚as‘ titelt voller Vorfreude: „Die Party beginnt.“ Zudem gibt die spanische Zeitung ihre Prognose für die Champions League-Saison ab. Die Pro-Madrid-Zeitung glaubt, dass es auch in diesem Jahr „alle gegen Madrid“ heißt. Und sicherlich geht Real Madrid, der amtierende Sieger sowie Rekord-Gewinner des Wettbewerbes, als einer der absoluten Favoriten in die neue Spielzeit. Ganz anders sieht die ‚Sport‘ die Lage für den FC Barcelona und befürchtet: „Barça könnte in die Todesgruppe kommen.“ Nicht nur die Katalanen könnten eine solch schwierige Gruppe erhalten, denn die Anordnung der Lostöpfe verspricht einige imposante Begegnungen.