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Skov Olsen vor Wolfsburg-Abgang?

von Martin Schmitz - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Andreas Skov Olsen bejubelt einen Treffer für die Glasgow Rangers @Maxppp

Andreas Skov Olsen (26) könnte seine Karriere ab der kommenden Saison in der Süper Lig fortsetzen. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Basaksehir offizielle Gespräche mit dem Dänen aufgenommen, der aktuell noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht.

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Die Wölfe wollen den Rechtsaußen trotz eines Kontrakts bis 2029 gerne abgeben, um nach dem Abstieg die Gehaltskosten des Kaders weiter zu reduzieren. In der abgelaufenen Rückrunde war Skov Olsen an die Glasgow Rangers verliehen, kam dort allerdings eher sporadisch zum Einsatz. In der Endabrechnung stehen immerhin vier Scorerpunkte in elf Partien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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