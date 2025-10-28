Menü Suche
Coulibaly-Interesse: Werder bleibt gelassen

von Julian Jasch - Quelle: DeichStube
Karim Coulibaly passt @Maxppp

Werder Bremen lässt das Interesse anderer Klubs an Innenverteidigier-Juwel Karim Coulibaly (18) kalt. Gegenüber der ‚DeichStube‘ kommt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz auf mögliche Abwerbeversuche zu sprechen: „Uns macht das ganz und gar nicht nervös. Es ist eher ein Kompliment für seine und unsere Arbeit, die wir hier machen.“

Zum Kontext: Beim vergangenen 1:0-Heimsieg der Grün-Weißen über Union Berlin sollen Scouts des FC Burnley vor Ort gewesen sein, um explizit Coulibaly unter die Lupe zu nehmen. Selbst bei einem konkreten Vorstoß halten aber offenbar die Bremer die Zügel in der Hand. Coulibalys bis 2029 datiertes Arbeitspapier beinhaltet dem vereinsnahen Portal zufolge nämlich keine Ausstiegsklausel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
